RGHS Update : आरजीएचएस में कैशलैस इलाज व दवाएं बंद, पेंशनर्स का टूटा सब्र, टोंक कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

हरबंश शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों ने आईपीडी में पेंशनर्स का कैशलैस इलाज बंद कर दिया है। इसी तरह, ओपीडी में भी सूचीबद्ध फार्मेसिस्टों ने पेंशनर्स को कैशलैस दवाएं उपलब्ध कराना बंद कर दिया है। इस अन्यायपूर्ण गतिविधि से राजस्थान के पेंशनर्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर सरकार के जिम्मेदार अफसरों को अवगत कराया गया, लेकिन सरकार ने उदासीन रवैया अपनाया। सरकार इस समस्या के समाधान में पूरी तरह विफल रही है।