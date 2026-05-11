DPR तैयार फिर भी फोरलेन की मंजूरी नहीं, CM भजनलाल सहित कई नेताओं के क्षेत्रों से गुजरता है यह मेगा हाईवे

विडंबना यह है कि विभाग ने अप्रेल 2026 तक डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अधिकारियों ने तय समय से पहले फरवरी में ही रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी। इसके बावजूद स्वीकृति नहीं मिलना सवाल खड़े कर रहा है। यह मेगा हाईवे सांगानेर से भीलवाड़ा तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, फिर भी सड़क की हालत वर्षों से बदहाल बनी हुई है।