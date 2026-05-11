Rajasthan: इंदिरा गांधी नहर को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, राजस्थान के 12 जिलों को मिलेगी राहत

जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामाकिशन के अनुसार बंदी अवधि में जो काम होने थे, उसमें ज्यादातर पूर्ण हो गए हैं। जिन पुलों के पिलर मजबूत करने थे, उनमें प्लास्टर आदि के काम हो गए है। इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर सहित बारह जिलों को जलापूर्ति होती है। बंदी अवधि में कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगह पेयजल किल्लत का सामना लोग कर रहे थे। अब बंदी खत्म होने से लोगों के घरों तक पेयजल पहुंच सकेगा।