Hanumangarh: कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा आया ईमेल, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को बुलाया। इसके बाद कलक्ट्रेट के हर कक्ष, गैलरी और आसपास के क्षेत्र की सघन तलाशी ली गई। करीब दो घंटे तक चली जांच के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। सुरक्षा के मद्देनजर कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए थे और बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। दोपहर करीब एक बजे जांच पूरी होने के बाद कार्यालय को दोबारा खोला गया और कामकाज सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया।