Rajasthan: बीजेपी MLA पिटाई मामले ने पकड़ा तूल, सामूहिक अवकाश पर इंजीनियर, आंदोलन की चेतावनी

राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के बैनर तले विभिन्न विभागों के अभियंता जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में एकत्र हुए और रोष व्यक्त किया। अभियंताओं का आरोप है कि घटना में अभियंता के साथ मारपीट की गई, जबकि पुलिस ने बिना निष्पक्ष जांच के एकतरफा कार्रवाई करते हुए उसे ही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गिरफ्तारी से पहले मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं कराया गया, जो कि प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।