‘मुझे युद्ध में ले जा रहे, बचा सकते हो तो बचा लो,’ रूस से लौटी युवक की लाश, इलाके में शोक की लहर

मौत की आगोश में गए विजय की कहानी संघर्ष और एजेंटों के धोखे की दर्दनाक दास्तां है। पिता के निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी विजय के कंधों पर थी। परिवार ने बेहतर भविष्य की आस में कर्ज उठाकर 15 जुलाई 2025 को उसे बिजनेस वीजा पर रूस भेजा था। वहां एजेंटों ने अच्छी नौकरी का झांसा देकर उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती करा दिया और खतरनाक डोनेत्स्क मोर्चे पर तैनात कर दिया।