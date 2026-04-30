राजस्थान में भाजपा विधायक पर हमला, मुंह पर मारे थप्पड़, पुलिस ने तीन लोगों को किया डिटेन

इस घटना के बाद शहर की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। विधायक पर हमले की घटना ने विकास कार्यों की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है।