30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान में भाजपा विधायक पर हमला, मुंह पर मारे थप्पड़, पुलिस ने तीन लोगों को किया डिटेन

MLA Jaideep Bihani Attack : श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी पर हमले का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे बिहाणी कॉलेज परिसर स्थित विधायक सेवा केंद्र में हुई, जहां शहर में चल रही पेयजल समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही थी।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

kamlesh sharma

Apr 30, 2026

jaideep-bihani-attack

फोटो पत्रिका नेटवर्क

MLA Jaideep Bihani Attack : श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी पर हमले का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे बिहाणी कॉलेज परिसर स्थित विधायक सेवा केंद्र में हुई, जहां शहर में चल रही पेयजल समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही थी।

जानकारी के अनुसार बैठक में राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (RUIDP) के एईएन जगन्नाथ बैरवा और ठेका कंपनी एलएंडटी के प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर माहौल गरमा गया और विवाद बढ़ गया। आरोप है कि तैश में आकर अधिकारियों ने विधायक बिहाणी के साथ हाथापाई कर दी और उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान विधायक का चश्मा भी टूट गया।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुरानी आबादी से आए लोगों ने बीच-बचाव कर विधायक को छुड़वाया। वहीं, विधायक के समर्थकों ने भी गुस्से में आकर संबंधित अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। जवाहरनगर थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि इस मामले में जगन्नाथ बैरवा, शाहनवाज और एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश

इस घटना के बाद शहर की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। विधायक पर हमले की घटना ने विकास कार्यों की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro Phase-2: जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए 13037.66 करोड़ रुपए मंजूर, 41KM के नए कॉरिडोर में बनेंगे 36 स्टेशन
जयपुर
Jaipur Metro

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Apr 2026 03:04 pm

Published on:

30 Apr 2026 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान में भाजपा विधायक पर हमला, मुंह पर मारे थप्पड़, पुलिस ने तीन लोगों को किया डिटेन

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: राजस्थान का यह हाईवे बनेगा फोरलेन, किसानों से लेंगे 800 बीघा जमीन, निविदा प्रक्रिया शुरू

NH62 four lane
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar Rain: ग्रामीण इलाकों में आंधी-बारिश का कहर, दर्जनभर गांवों की बिजली गुल, मंडियों में हजारों बोरी गेहूं भीगा

sri Ganganagar Rainsri Ganganagar Rain
श्री गंगानगर

खामोश हुई श्रीगंगानगर की बार काउंसिल की दबंग आवाज

श्री गंगानगर

Sri Ganganagar Rain: ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, पानी से खेत लबालब, आंधी से टूटे बिजली के पोल

Sri Ganganagar Rain
श्री गंगानगर

Indian Railways: 48 साल पुरानी इस ट्रेन पर 3 राज्यों का बोझ, लंबी वेटिंग से यात्री परेशान, आखिर कब चलेगी नई ट्रेन?

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.