Jaipur Metro Phase-2: जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए 13037.66 करोड़ रुपए मंजूर, 41KM के नए कॉरिडोर में बनेंगे 36 स्टेशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल से फेज-2 को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की एक उच्च स्तरीय बैठक में इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए RMRCL को शीघ्रता से आगे बढ़ने के निर्देश दिए थे। इसकी अनुपालना में परियोजना के प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए कार्यादेश अतिशीघ्र जारी करने की तैयारी है । परियोजना के शेष पैकेज के लिए निविदाएं आगामी दिनों में जारी करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।