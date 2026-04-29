29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: उधार में नींबू देने से मना किया तो दुकानदार पर हमला, डंडों से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात

Jaipur Crime: जयसिंहपुरा खोर इलाके में उधार में नींबू देने से मना करने पर पड़ोस में रहने वाले युवकों ने एक दुकानदार पर डंडों से हमला कर दिया। यह घटना सोमवार रात की है, जिसका वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Apr 29, 2026

Jaipur crime

मारपीट के दौरान की तस्वीर (फोटो-सोशल मीडिया)

जयपुर। राजधानी के जयसिंहपुरा खोर इलाके में मामूली बात पर हिंसा का मामला सामने आया है। उधार में नींबू देने से इनकार करने पर कुछ युवकों ने एक दुकानदार पर लाठियों से हमला कर दिया। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

जानकारी के अनुसार, 2 नंबर बस स्टैंड के पास फल-सब्जी की दुकान चलाने वाले पप्पू लाल सैनी ने इस संबंध में जयसिंहपुरा खोर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित के मुताबिक, सोमवार रात करीब 10 बजे कुंड रोड निवासी मोहित शर्मा नींबू खरीदने आया था। जब दुकानदार ने उससे पैसे मांगे तो उसने भुगतान करने से मना कर दिया और उधार देने का दबाव बनाने लगा। दुकानदार के इनकार करने पर वह वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ लौट आया।

भीड़ जुटती देख आरोपी मौके से भागे

इसके बाद आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए दुकानदार पर लकड़ी के डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में पप्पू सैनी के हाथों और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर किसी तरह पीड़ित को बचाया। हालांकि, भीड़ जुटती देख आरोपी मौके से फरार हो गए। जाते-जाते उन्होंने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी।

पहले भी नहीं लौटाए थे पैसे

पीड़ित ने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी कई बार दुकान से उधार सामान ले जा चुका है, लेकिन कभी पैसे वापस नहीं किए। इस बार उधार देने से मना करना ही विवाद का कारण बन गया।

पुलिस जांच में जुटी

थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही इलाके के निवासी हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

सवाई माधोपुर: मंदिर में दर्शन कर लौट रहे परिवार का भीषण हादसा, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, दो बच्चों की हालत नाजुक
सवाई माधोपुर
sawai Madhopur Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Apr 2026 07:14 pm

Published on:

29 Apr 2026 07:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: उधार में नींबू देने से मना किया तो दुकानदार पर हमला, डंडों से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स में दावा, बंगाल में खेला होबे की संभावना, असम और पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Ring Road: जयपुर में नॉर्थ रिंग रोड परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली-आगरा-अजमेर का सफर होगा आसान, जमीन के बढ़ेंगे भाव

Jaipur North Ring Road Project
जयपुर

Jaipur Metro Phase-2: जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए 13037.66 करोड़ रुपए मंजूर, 41KM के नए कॉरिडोर में बनेंगे 36 स्टेशन

Jaipur Metro
जयपुर

School Heat Wave Advisory: अब स्कूलों में 3 बार बजेगी वॉटर बेल, टाई में भी छूट, जारी की ये 10 प्रमुख गाइडलाइन

school guidelines
जयपुर

राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, नवपदोन्नत 52 डिप्टी एसपी का हुआ ट्रांसफर, यहां देखें पूरी लिस्ट

DGP Rajeev Sharma
जयपुर

नश्तर में आज : हो गई पीर पर्वत सी…

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.