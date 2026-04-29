Jaipur Crime: उधार में नींबू देने से मना किया तो दुकानदार पर हमला, डंडों से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात

जानकारी के अनुसार, 2 नंबर बस स्टैंड के पास फल-सब्जी की दुकान चलाने वाले पप्पू लाल सैनी ने इस संबंध में जयसिंहपुरा खोर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित के मुताबिक, सोमवार रात करीब 10 बजे कुंड रोड निवासी मोहित शर्मा नींबू खरीदने आया था। जब दुकानदार ने उससे पैसे मांगे तो उसने भुगतान करने से मना कर दिया और उधार देने का दबाव बनाने लगा। दुकानदार के इनकार करने पर वह वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ लौट आया।