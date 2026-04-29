सवाई माधोपुर: मंदिर में दर्शन कर लौट रहे परिवार का भीषण हादसा, बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, दो बच्चों की हालत नाजुक

घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। लोगों ने चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने काडू गुर्जर को मृत घोषित कर दिया। घायलों में 5 वर्षीय कृपा गुर्जर की हालत गंभीर होने के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर किया गया है, जबकि 16 वर्षीय भारती का इलाज सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में जारी है।