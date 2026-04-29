Jaipur Ring Road: जयपुर में नॉर्थ रिंग रोड परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली-आगरा-अजमेर का सफर होगा आसान, जमीन के बढ़ेंगे भाव

नॉर्थ रिंग रोड बनने से ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा। जयपुर शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और गांवों की संपर्क व्यवस्था बेहतर बनेगी। किसानों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए यह सड़क सुविधा का बड़ा माध्यम साबित होगी। साथ ही क्षेत्र में जमीनों की कीमत बढ़ने और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। रामपुरा डाबड़ी की खातियों की ढाणी के पास रिंग रोड जयपुर-सीकर राजमार्ग से जुड़ेगी। इससे रिंग रोड के जरिए दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड सहित अन्य क्षेत्रों तक सीधा संपर्क मिल सकेगा और आवागमन में काफी समय की बचत होगी।