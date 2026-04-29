Rajasthan: एक्सप्रेस-वे और रिंग रोड का विरोध तेज, किसानों की चेतावनी- जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं

रामसिंह कलवानिया ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में जैस्याराम, सूर्यभान जाट, सोनू चोपड़ा, सीताराम पलसानिया, जवाहर ताखर दयाल देवंदा, रामकल्याण गोरा, नाथू जितरवाल, राकेश चौधरी, पंडित ताराचंद, राजेंद जोशी सहित कई किसान मौजूद रहे। किसानों ने बताया कि आसपास के अलावा अन्य क्षेत्रों के किसान भी आंदोलन में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन भी तैयार किया गया।