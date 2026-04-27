कब बनी सड़क… गारंटी कब तक और कब होगी मरम्मत? एक क्लिक में जानें जयपुर की 6904 सड़कों की पूरी हिस्ट्री

जेडीए हर सड़क का यूनिक आइडी नंबर सार्वजनिक कर रहा है। इस सिस्टम में सड़क से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी दर्ज की जा रही है। अब तक 502 सड़कों को इससे जोड़ा भी जा चुका है। इसमें सड़क का नाम, जोन संख्या, शुरुआती और आखिरी पॉइंट और जीपीएस मैप पर उसकी सटीक लोकेशन जैसी भौगोलिक स्थिति दर्ज है। वहीं सड़क की कुल लंबाई (किमी में), चौड़ाई (मीटर में) और सड़क का मैटेरियल टाइप (डामर, कंक्रीट या सीमेंट) जैसी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध है। जेडीए ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया है।