जयपुर में 6 नई लैंड पूलिंग योजनाएं लाने की तैयारी, इन इलाकों की बदलेगी तस्वीर, जानें काश्तकारों को कितना फायदा होगा?

जेडीए इन योजनाओं को उन इलाकों में लागू कर रहा है, जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और अनियोजित विकास आम समस्या जैसे संकरी सड़कें, पानी और सीवरेज की कमी है। लैंड पूलिंग स्कीम से न केवल व्यवस्थित विकास होगा, बल्कि जमीन अधिग्रहण की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुजरात की राजधानी गांधी नगर से लेकर अहमदाबाद सहित अन्य शहरों में इसी मॉडल से विकास हो रहा है।