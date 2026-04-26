Rajasthan Bypass Project: राजस्थान में यहां 286 करोड़ से बनेंगे 2 बाईपास, 3 हाईवे होंगे कनेक्ट, लेकिन जमीन अधिग्रहण में फंसा पेच

धौलपुर उपखंड क्षेत्र में बनने वाले दोनों बाईपास क्षेत्र के लिए करीब 29 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार से प्रशासन के पहला प्रस्ताव आ गया है। हालांकि, अभी तक इस पर किसी तरह की एक्साइज नहीं हुई है। वहीं, सरकार इस दफा भूमि के बदले भूमि देने पर मंथन कर रही है। यानी भूमि अवाप्ति के बदले पैसे नहीं मिलेंगे। जैसा ही अमूमन होता रहा है। इसकी वजह सरकार के पास बजट की कमी होना बताया जा रहा है। सरकार इन बाईपास परियोजनाओं को लेकर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर भी विचार कर रही है।