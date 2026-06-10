Dholpur: स्मार्ट मीटर भी नहीं दिला पाए…बिजली चोरी से निजात

स्मार्ट मीटर लगाने से पहले विद्युत निगम ने बिजली तंत्र में बेहतर सुधार की बात करते बिजली चोरी पर अंकुश, ट्रिपिंग तथा उपभोक्ताओं को बिलिंग को लेकर कोई भी परेशानी नहीं आने की बात कही थी, लेकिन शहर में लगभग 26 हजार उपभोक्ताओं में से 98 प्रतिशत घरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी शहर में बिजली चोरी, ट्रिपिंग और कटौती जारी है। शहर में जब स्मार्ट मीटर लगाने की योजना लागू की थी तब, दावे किए थे कि चोरी रोकने में मदद मिलेगी, हालांकि बीते सालों में शहर में बिजली चोरी के आंकड़ों में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी बिजली चोरी का आंकड़ा 24 प्रतिशत है, जो कि बहुत बड़ा है। तो वहीं गर्मियों के दिनों आए दिन होने वाली ट्रिपिंग और फॉल्ट के हालात बदस्तूर जारी हैं। हाल के दिनों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई घंटे तक बिजली गुल रही है। मगलवार सुबह ऐसा ही मामला देखने को मिला है। शहर के बड़ी रोड स्थित 220 केवी जीएसएस में एक बार फिर आग लगने से हडक़ंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विद्युत तारों में स्पार्किंग होने से आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। जिससे केबलों का भारी नुकसान पहुंचा है। 220 केवी जीएसएस में गत माह भी ट्रिपिंग के चलते भीषण आग लग गई थी, तब भी विद्युत उपकरणों का भारी नुकसान हुआ था।