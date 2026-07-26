Dholpur: हवा, ना पानी…पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की अनदेखी

जिले भर में 100 से ज्यादा पेट्रोल पंपों का संचालन किया जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक कंपनियों के नियमानुसार पेट्रोल पंप संचालन के दौरान इन पेट्रोल पंपों पर टायरों में भरने के लिए हवा, ठंडा पानी, शौचालय (महिला, पुरुष), अग्निशमन यंत्र, फस्र्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करना अनिवार्य है साथ ही शिकायत रजिस्टर भी पेट्रोल पंपों पर रखना अनिवार्य है, लेकिन शहर सहित जिले भर में संचालित अधिकतर पेट्रोल पंपों पर इन सुविधाओं का अभाव है। कई पेट्रोल पंपों पर हवा डालने वाला कंप्रेसर लगा है, लेकिन वह खराब हालत में है, तो कई पर ठण्डे पानी को लगा वाटर कूलर खराब है। उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर रखा जाने वाला रजिस्टर तक नहीं होता, होता है तो से बाहर न रखकर ऑफिसों में रखा जाता है, जिससे लोग शिकायत ही दर्ज नहीं कर पाते। देखा जाए तो पेट्रोल पंपों पर मुफ्त हवा और पीने का पानी उपलब्ध कराना हर उपभोक्ता का कानूनी अधिकार है। सरकारी और तेल कंपनियों के नियमों (मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस) के तहत सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए ये बुनियादी सुविधाएं देना अनिवार्य है, लेकिन कई पंपों पर इनकी अनदेखी की जाती है।