Dholpur: करोड़ों की सरकारी भूमि पर गोलमाल, भू-माफिया ने बना दी दुकानें

आगरा मार्ग पर सीमा पर बसे ग्राम सिंघावली खुर्द और सिकरौदा ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी सिवाचक भूमि है। सूत्रों ने बताया कि इस ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा सरकारी भूमि है। जिस पर स्थानीय भू-माफियाओं और राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा है। इसी में से कुछ भूमि पर ग्राम पंचायत ने कचरा संग्रहण केंद्र व जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाने के लिए आवंटित की गई, लेकिन यह भौगोलिक रूप से यह कीमती थी और इसकी कीमत दो से ढाई करोड़ रुपए आंकी जा रही थी। इस भूमि पर भू-माफिया ने अवैध रूप से व्यावसायिक दुकानें खड़ी आरम्भ की गईं तो ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन दबंगों ने सुनने की जगह विरोध करने वालों को धमकाना शुरू किया तो लोगों ने उपखंडाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्य रुकवाने की मांग की। मामला सामने आते ही लीपापोती आरम्भ करते हुए ग्राम पंचायत ने भी एक पत्र उपखंडाधिकारी व तहसीलदार को अतिक्रमण हो जाने का सौंपा। जिसपर उसी दिन हल्का पटवारी भी मौके पर पहुंचा और मौका पर्चा बनाकर लिख दिया कि आधा दर्जन लोगों को अतिक्रमण न करने को पाबंद किया गया है।