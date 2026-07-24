Dholpur: प्रसूता की मौत का मामला, परिजन अस्पताल और चिकित्सक रैफर होने पर बता रहे मौत

उधर, मृतका के पति अक्षय समेत अन्य परिजनों का कहना है कि वह शव को बाड़ी से वापस कलक्ट्रेट चिकित्सकों की लापरवाही और मासूम बच्चों के भविष्य के लिए गए थे। परिजनों ने कहा कि वह किसी के कहने पर जिला कलक्ट्रेट नहीं गए। मृतका की नवजात बच्ची का इलाज अभी भी एमसीएच में चल रहा है। उसके पहले से चार बच्चे हैं, सभी छोटे हैं। वहीं, सास संतरा का कहना है कि अस्पताल प्रशासन के आरोप गलत हैं, उसकी बहू और अन्य परिजन रात में अस्पताल परिसर में ही थे। उधर, तीन निजी अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेज जांच को घटनाक्रम के बाद डीवीआर प्रशासन ने जब्त की थी, वह अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंची है।