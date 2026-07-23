Dholpur: सात दिन में लें फायर एनओसी, नहीं तो भवन होंगे सीज

अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार आग की घटनाओं को देखते हुए जन-धन की सुरक्षा एवं आग की घटनाओं को रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में बिना फायर एनओसी के भवनों में संचालित स्कूल, लाइब्रेरी, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन सहित अस्पताल व व्यवसायिक बड़ी इमारतों के संचालकों को नोटिस जारी कर फायर एनओसी के लिए आवेदन करने के लिए पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार भवन मालिकों को सात दिवस की समय अवधि में नोटिस की पालन नहीं करने पर भवन को सीज करने की नसीहत दी गई है।