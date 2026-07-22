Dholpur: मंदिर में चोरी की घटना को लेकर पंचायत, खुलासा नहीं तो धरना प्रदर्शन की चेतावनी

पंचायत में लोगों ने कहा कि जिस तरह से भगवान के मंदिर को भी लोगों ने नहीं बख्सा है वह लोगों की आस्था पर बड़ा कुठाराघात है। इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीसीटीवी में फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस के द्वारा आरोपियों तक नहीं पहुंचना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। पंचायत के दौरान लोगों ने आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोगों ने लोकल के गांव के ही असामाजिक तत्व इस घटना में सक्रिय रहने का अंदेशा जताया जिसको लेकर भी आपस में बातचीत की लेकिन बुजुर्गों ने कहा कि यदि पुराने जमाने के मुताबिक कुछ शगुन लेने वालों से भी यदि पूछा जाए और यदि शगुन लेने बाले ने किसी सीधे और भले आदमी का नाम ले दिया तो वह भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए पुलिस कार्यवाही के लिए ही सभी को एक जुट होकर रणनीति बनानी होगी। मंदिर महंत रूपचंद ने बताया कि चोरी की घटना को लेकर वह कई बार थाने पर पुलिस अधिकारियों से मिले हैं। उनके द्वारा कुछ रात्रि के समय गुजरने बाले कई संदिग्ध बाइक सवारों को लेकर भी सूचना दी है लेकिन उनके द्वारा बार-बार कार्रवाई के नाम पर झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं पुलिस आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए किसी मुकाम तक नहीं पहुच सकी है उन्होंने कहा कि पुलिस के अब यह झूठे आश्वासन हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे।