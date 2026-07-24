Dholpur: जिले के चार महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में लगेंगी हिंदी की कक्षाएं

राज्य के महात्मा गांधी स्कूलों में गिरते नामांकन के बाद इन्हें बंद करने के कयास लगाए जा रहे थे, तो वहीं जानकारों का मानना था, कि स्कूल बंद नहीं तो इनका पैटर्न बदलने की कार्रवाई सरकार कर सकती है। इसी कड़ी में सरकार ने इन स्कूलों में हिंदी माध्यम को भी शामिल करने जा रहा है। हालांकि सरकार के इस फैसले को नवाचार के साथ सियासी रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को कमजोर करने की कोशिश बताया है, जबकि भाजपा ने इसे व्यावहारिक फैसला करार दिया है। सरकार ने पहले से अध्ययनरत बच्चों को कोई परेशानी न हो इसके लिए भी स्पष्ट किया है कि पहले से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई उसी माध्यम में जारी रहेगी। नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे अभिभावकों को सुविधा मिलेगी और स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा।