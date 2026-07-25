धौलपुर : पार्वती नदी के पुल पर भीषण हादसा, 2 चचेरे भाइयों की मौत, तीसरा युवक नदी में गिरा

धौलपुर। जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र में शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-123 पर एक भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तसीमो गांव के पास पार्वती नदी के पुल पर उस समय हुआ, जब सीएनजी सिलेंडर ले जा रहे वाहन और एक कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही बाइक भी दोनों वाहनों की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार एक युवक पुल से करीब 50 फीट नीचे पार्वती नदी में जा गिरा।