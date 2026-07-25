Dholpur Accident : तेज आवाज के साथ श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी, महिला की मौत, बच्चों समेत 20 लोग घायल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिवार कैला देवी मंदिर में दो मासूम बच्चियों के मुंडन संस्कार के लिए जा रहा था। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की खुशी लेकर निकले परिवार को रास्ते में इस हादसे ने गहरा सदमा दे दिया। दुर्घटना में महिलाएं, पुरुष और कई छोटे बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से करीब 10 घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का उपचार बाड़ी अस्पताल में किया गया।