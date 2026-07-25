कोटा के एरोड्रम सर्किल पर जूते के 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग, छत के रास्ते बचाई गई लोगों की जान

आसपास घना बाजार, निजी बैंक और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान होने के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर सामान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया और गाड़ियों को वहां से हटाया। सूचना मिलते ही गुमानपुरा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने भीड़ को हटाकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जबकि दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल, आग लगने के कारणों और इससे हुए कुल आर्थिक नुकसान का सटीक आकलन पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।