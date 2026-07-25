कोटा के एरोड्रम सर्किल पर जूते के 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग, छत के रास्ते बचाई गई लोगों की जान

आग बुझाते हुए दमकलकर्मी (पत्रिका फोटो)
Kota Shoe Showroom Fire: कोटा शहर के एरोड्रम सर्किल स्थित घोड़े वाले बाबा चौराहे के पास एक जूते के तीन मंजिला शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने इमारत की तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त ऊपरी मंजिल पर एक परिवार और कुछ किराएदार मौजूद थे, जिन्हें पास की इमारत की छत के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों और पास के दुकानदार राजबहादुर के अनुसार, आग की शुरुआत सबसे पहले बिल्डिंग की पहली मंजिल से हुई थी। कुछ ही मिनटों में लपटें बाहर निकलने लगीं और आग ने पूरी इमारत को घेर लिया। शोरूम के कर्मचारियों ने शुरुआत में फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जूतों के सामान की वजह से लपटें तेजी से फैल गईं।
बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में रह रहे परिवार और किराएदार आग के कारण नीचे नहीं उतर सके और मदद के लिए चिल्लाने लगे। स्थिति को भांपते हुए आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाई और उन्हें छत के रास्ते साथ वाली इमारत में पहुंचाकर सुरक्षित नीचे उतारा।
आसपास घना बाजार, निजी बैंक और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान होने के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर सामान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया और गाड़ियों को वहां से हटाया। सूचना मिलते ही गुमानपुरा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने भीड़ को हटाकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जबकि दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल, आग लगने के कारणों और इससे हुए कुल आर्थिक नुकसान का सटीक आकलन पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।
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