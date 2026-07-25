काम की खबर : ‘तत्काल आरक्षण’ व्यवस्था में बदलाव, कोटा रेल मंडल समेत पश्चिम मध्य रेल में नई व्यवस्था

Tatkal Railway Ticket Booking - AI PIC
राजस्थान के कोटा मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र से यात्रा करने वाले लाखों रेल यात्रियों के लिए 1 अगस्त 2026 से तत्काल रेलवे टिकट आरक्षण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा और राहत भरा बदलाव होने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने रेलवे स्टेशन परिसरों के आरक्षण काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और अफरा-तफरी को खत्म करने के उद्देश्य से तत्काल टोकन वितरण की समय-सारणी और पूरी प्रक्रिया में संशोधन किया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस नई पारदर्शी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम यात्रियों को तत्काल टिकट लेने के लिए बार-बार रेलवे काउंटर का चक्कर न काटना पड़े। इसके अलावा मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन का गंगापुर सिटी तक अस्थायी विस्तार भी किया गया है।
रेलवे द्वारा जारी नई समय-सारणी के अनुसार अब तत्काल बुकिंग शुरू होने से ठीक पहले ही काउंटरों पर टोकन बांटे जाएंगे, जिससे यात्रियों का कीमती समय बचेगा।
एसी (AC) क्लास के टोकन: एसी श्रेणी के तत्काल टिकटों के लिए सुबह 8.30 बजे से लेकर 9.00 बजे तक टोकन का वितरण किया जाएगा।
नॉन-एसी (Non-AC) क्लास के टोकन: स्लीपर व अन्य नॉन-एसी श्रेणी के लिए सुबह 9.00 बजे से लेकर 9.30 बजे तक टोकन बांटे जाएंगे।
प्रति काउंटर टोकन सीमा: प्रत्येक आरक्षण काउंटर पर एसी क्लास के लिए 10 टोकन और नॉन-एसी क्लास के लिए 15 टोकन दिए जाएंगे। हालांकि, रेलवे स्थानीय भीड़ और आवश्यकता के अनुसार टोकन की संख्या बढ़ा या घटा सकेगा।
तत्काल टिकटों की कालाबजारी और एजेंटों के दखल को रोकने के लिए रेलवे ने दो प्राथमिकता श्रेणियां तय की हैं।
श्रेणी ए (Category A - पहली प्राथमिकता): इसमें उन यात्रियों को शामिल किया गया है जो स्वयं अपने लिए या अपने प्रत्यक्ष पारिवारिक सदस्यों के लिए तत्काल टिकट काउंटर पर लाइन में लग रहे हैं। सबसे पहले इसी श्रेणी के यात्रियों के टिकट बुक होंगे।
श्रेणी बी (Category B - दूसरी प्राथमिकता): इसमें वे सभी अन्य व्यक्ति शामिल होंगे जो किसी अन्य के लिए टिकट लेने आए हैं। श्रेणी बी के लोगों को मौका तब मिलेगा जब श्रेणी ए के सभी आवेदकों की बुकिंग पूरी हो जाएगी।
पहले आओ, पहले पाओ: सभी टोकन धारकों की बुकिंग खत्म होने के बाद यदि तत्काल सीटें खाली बचती हैं, तो शेष यात्रियों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के नियम से टिकट जारी किए जाएंगे।
आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए पहचान पत्र संबंधी कड़े नियम लागू किए गए हैं।
श्रेणी बी के लिए आईडी प्रूफ़ जरूरी: श्रेणी बी के तहत टोकन प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड या रेलवे द्वारा मान्य कोई अन्य आधिकारिक फोटो पहचान पत्र दिखाना ही होगा।
पारिवारिक पहचान पत्र प्रस्तुत करना: यदि कोई व्यक्ति श्रेणी ए में अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट ले रहा है, तो उसे अपना और अपने परिवार के सदस्य का वैध पहचान पत्र साथ रखना होगा, जो उनके पारिवारिक रिश्ते को साबित करता हो।
नॉन-ट्रांसफरेबल टोकन: काउंटर से जारी किया गया टोकन किसी भी हालत में किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। टिकट केवल उसी व्यक्ति को जारी होगा जिसके नाम से टोकन काटा गया है।
मुड़िया पूर्णिमा मेले में जाने वाले राजस्थान के श्रद्धालुओं और दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कासगंज-मथुरा पैसेंजर (ट्रेन संख्या 55335/55336) को गंगापुर सिटी तक 26.07.2026 से 29.07.2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
ट्रेन संख्या 55335 (कासगंज से गंगापुर सिटी): यह ट्रेन कासगंज से रोजाना सुबह 11.05 बजे रवाना होकर मथुरा, भरतपुर जंक्शन, बयाना जंक्शन, हिंडौन सिटी और श्रीमहावीरजी होते हुए शाम 6.20 बजे गंगापुर सिटी पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 55336 (गंगापुर सिटी से कासगंज): वापसी में यह ट्रेन गंगापुर सिटी से प्रतिदिन शाम 7.00 बजे प्रस्थान करेगी और श्रीमहावीरजी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर व मथुरा रुकते हुए रात 12.30 बजे कासगंज पहुंचेगी।
कोटा यात्रियों के लिए सलाह: कोटा मंडल के जो यात्री इस ट्रेन का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें कोटा से गंगापुर सिटी के लिए किसी अन्य कनेक्टिंग ट्रेन से पहुंचना होगा।