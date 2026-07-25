काम की खबर : ‘तत्काल आरक्षण’ व्यवस्था में बदलाव, कोटा रेल मंडल समेत पश्चिम मध्य रेल में नई व्यवस्था

राजस्थान के कोटा मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र से यात्रा करने वाले लाखों रेल यात्रियों के लिए 1 अगस्त 2026 से तत्काल रेलवे टिकट आरक्षण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा और राहत भरा बदलाव होने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने रेलवे स्टेशन परिसरों के आरक्षण काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और अफरा-तफरी को खत्म करने के उद्देश्य से तत्काल टोकन वितरण की समय-सारणी और पूरी प्रक्रिया में संशोधन किया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस नई पारदर्शी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम यात्रियों को तत्काल टिकट लेने के लिए बार-बार रेलवे काउंटर का चक्कर न काटना पड़े। इसके अलावा मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन का गंगापुर सिटी तक अस्थायी विस्तार भी किया गया है।