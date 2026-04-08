Railway News: राजस्थान में 5549 KM रूट पर रेलवे को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रेनों की स्पीड बढ़ी-डीजल पर निर्भरता घटी

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का करीब 99 प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत कर लिया है। इससे अब जोन में इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ने वाली यात्री और मालगाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ट्रेनों की गति बढ़ने के साथ ही रेलवे की डीजल पर निर्भरता भी कम हुई है। रेलवे का दावा है कि आगामी दो महीने में जोन के सभी रूट पूरी तरह विद्युतीकृत हो जाएंगे, जिससे संचालन और अधिक सुगम हो सकेगा।