North Western Railway: 20 पिट लाइनों का निर्माण शुरू, मेंटिनेंस नेटवर्क होगा मजबूत; नई ट्रेनों का रास्ता साफ

वर्तमान में जोन के पास 22 पिट लाइनें हैं, जहां ट्रेनों का प्राइमरी मेंटिनेंस किया जाता है। किसी भी ट्रेन को चलाने से पहले समय पर मेंटिनेंस अनिवार्य होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मिशन मोड में नई पिट लाइनों का काम शुरू किया है। परियोजनाओं की प्रगति की उच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है, ताकि निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो सके।