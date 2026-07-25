Kota Mandi Bhav : सोयाबीन तेज, लहसुन मंदा, खाद्य तेलों के भाव में विशेष परिवर्तन नहीं

कृषि जिंस भाव (रु. प्रति क्विंटल)

गेहूं नया (मिल) 2,550 – 2,600

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2,600 – 2,650

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2,650 – 2,750

धान सुगंधा 2,800 – 3,601

धान (1509) 3,400 – 4,405

धान (1847) 3,200 – 4,201

धान (1718-1885) 3,800 – 4,600

धान (पूसा-1) 3,000 – 4,300

धान (1401-1886) 3,600 – 4,330

धान दागी 1,500 – 3,300

सोयाबीन 6,000 – 6,900

सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी) 6,900 – 7,181

सरसों 7,200 – 8,011

अलसी 8,000 – 8,850

ज्वार शंकर 1,700 – 2,300

ज्वार सफेद 2,800 – 6,000

बाजरा 1,800 – 2,250

मक्का लाल 1,700 – 1,900

मक्का सफेद 1,600 – 2,200

जौ 2,100 – 2,350

तिल्ली 7,000 – 10,500

मैथी (नई) 5,800 – 6,600

धनिया बादामी 13,000 – 14,200

धनिया ईगल 14,200 – 14,400

धनिया रंगदार 15,000 – 17,000

मूंग 6,000 – 7,400

उड़द 4,500 – 7,400

चना देशी 5,400 – 6,000

चना मौसमी (नया) 5,100 – 5,750

चना पेप्सी 5,100 – 5,851

चना डंकी (पुराना) 4,000 – 4,600