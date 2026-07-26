Dholpur: पुश्तैनी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल

अस्पताल में भर्ती एक पक्ष के घायल विजय पुत्र तोताराम ठाकुर ने बताया कि वह भीमगढ़ गांव के हैं। उनका परिवार के ही भाई महेश के बच्चों से पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। सुबह महेश पक्ष के लोगों ने ही ग्रामीणों को जोडक़र पंचायत बुलाई थी। घर के पास में ही पंचायत हो रही थी। इस दौरान दूसरे पक्ष ने पंचों की बात ना मानकर लाठी, डंडों और फरसे से हमला कर दिया। इस हमले में विजय के सिर में गंभीर चोट आई हैं, वहीं 26 वर्षीय रवि पुत्र अतर सिंह, 65 वर्षीय महिला प्रभा पत्नी अतर सिंह की हालत गम्भीर है साथ में अर्चना पत्नी जितेंद्र, जितेंद्र पुत्र अतर सिंह, रामकिशोर पुत्र रमेश और सरोज पत्नी रामकिशोर भी चोटिल हुए हैं। जिनमें से विजय सिंह और प्रभा की हालत गंभीर है। जिनको चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घटना को लेकर पीडि़त पक्ष की महिला सरोज देवी और घायल जितेंद्र का आरोप है कि उन्होंने दो दिन पहले पुलिस को सूचना दी थी और झगड़े की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि पुलिस एक्शन लेती तो आज यह घटना नहीं होती।