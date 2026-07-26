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धौलपुर

Dholpur: पुश्तैनी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल

जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र की भीमगढ़ गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी-भाटा और धारदार हथियारों से हुए इस हमले में एक पक्ष की दो महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए
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धौलपुर

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Naresh Kumar Lawaniyan

Jul 26, 2026

Dholpur news

वायरल वीडियो में झगड़ते दोनों पक्ष के लोग

dholpur, कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी-भाटा और धारदार हथियारों से हुए इस हमले में एक पक्ष की दो महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को एंबुलेंस से बाड़ी अस्पताल गया और कंचनपुर पुलिस को भी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान लिए हैं, मामले की जांच की जा रही है।

अस्पताल में भर्ती एक पक्ष के घायल विजय पुत्र तोताराम ठाकुर ने बताया कि वह भीमगढ़ गांव के हैं। उनका परिवार के ही भाई महेश के बच्चों से पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। सुबह महेश पक्ष के लोगों ने ही ग्रामीणों को जोडक़र पंचायत बुलाई थी। घर के पास में ही पंचायत हो रही थी। इस दौरान दूसरे पक्ष ने पंचों की बात ना मानकर लाठी, डंडों और फरसे से हमला कर दिया। इस हमले में विजय के सिर में गंभीर चोट आई हैं, वहीं 26 वर्षीय रवि पुत्र अतर सिंह, 65 वर्षीय महिला प्रभा पत्नी अतर सिंह की हालत गम्भीर है साथ में अर्चना पत्नी जितेंद्र, जितेंद्र पुत्र अतर सिंह, रामकिशोर पुत्र रमेश और सरोज पत्नी रामकिशोर भी चोटिल हुए हैं। जिनमें से विजय सिंह और प्रभा की हालत गंभीर है। जिनको चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घटना को लेकर पीडि़त पक्ष की महिला सरोज देवी और घायल जितेंद्र का आरोप है कि उन्होंने दो दिन पहले पुलिस को सूचना दी थी और झगड़े की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि पुलिस एक्शन लेती तो आज यह घटना नहीं होती।

घटना को लेकर कंचनपुर थाना पुलिस ने बाड़ी अस्पताल पहुंच घायलों के पर्चा बयान लिए है। पूरा मामला जमीन विवाद का है। इसमें पूर्व में भी दो बार झगड़ा हो चुका है जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कंचनपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उक्त झगड़े का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जिसमें कुछ लोग लाठी डंडों से एक महिला और पुरुष पर हमला करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो घर के बाहर बगल का है जहां पर पंचायत हो रही थी।

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Updated on:

26 Jul 2026 07:10 pm

Published on:

26 Jul 2026 07:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: पुश्तैनी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल

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