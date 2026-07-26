Dholpur: चार नाबालिकों ने की थी किशोर मनोज की पत्थरों से कुचलकर हत्या

कुहावनी गांव में नाबालिक की पत्थरों से कुचल की गई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। 19 जुलाई को जब मनोज भैंसों को लेकर नहर किनारे चराने निकला तो चारों नाबालिकों ने उसका पीछा किया और मनोज के मोबाइल देखते समय पीछे से जाकर सिर पर डंडे से हमला कर दिया। जिससे वह अचेत हो गया। उसके बाद सिर पर पत्थरों से प्रहार कर हत्या कर दी। हत्यारोपियों ने तथ्य छुपाने के लिए मनोज के शव के ऊपर प्लास्टिक की तिरपाल डालकर जंगल मे नहर किनारे पटक दिया। आरोपियों ने घटनाक्रम में केवल लाठी, पत्थरों का उपयोग किया जो जब्त कर लिए गए हंै, चारों आरोपी नाबालिग हैं। जिनको बाल संप्रेषण गृह धौलपुर भेज दिया गया है। मामले में अन्य पहलुओं की जांच जारी है।