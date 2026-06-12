Dholpur: सरकारी भूमि पर अवेध मिट्टी खनन जारी, जिले भर में हो रहा परिवहन

धौलपुर. जिला मुख्यालय पर अवैध मिट्टी खुदाई और परिवहन पर सख्ती हुई तो अब मिट्टी के सौदागरों ने आसपास के 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र से मिट्टी दोहन शुरू कर दिया है। शहर में इन दिनों मनियां तहसील इलाके से जमकर मिट्टी निकल रही है। ऐसा नहीं कि यह चोरी-छिपे हो, अब तो यह सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-मुंबई के जरिए धनधनाते हुए ट्रेक्टर-ट्रॉलियों से धौलपुर पहुंच रही है। यहां से सीधे तय आर्डर वाले स्थान पर मिट्टी डाल कर कुछ ही मिनटों में ट्रेक्टर-ट्रॉली चालक निकल भाग रहे हैं। जबकि कुछ दिनों ने खनन और परिवहन विभाग ने चंबल बजरी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खनन क्षेत्र में लगे वाहनों पर अनिवार्य तौर पर जीपीएस सिस्टम लागू करने की बात कही थी। इसके बाद भी मिट्टी के कारोबार से जुड़े लोग ट्रेक्टर-ट्रॉलियों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी इन पर कोई लगाम नहीं है।