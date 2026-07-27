Dholpur: जिले में खाद की कालाबाजारी, तय कीमत से ज्यादा ले रहे दाम, किसानों ने जताया विरोध

उपखंड के मरेना कस्बे में देर रात्रि किसानों को एक खाद बीज की दुकान पर लोगों को चुपचाप खाद की अघोषित बिक्री होती दिखाई दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में किसान वहां एकत्रित हो गए और यूरिया की मांग करने लगे ।पहले तो व्यापारी ने यूरिया नहीं होना किसानों को बताया जब किसान अंदर घुसने लगे तो उसने प्रति कट्टा 350 रुपए मांगे जो निर्धारित दर 267 से काफी ज्यादा था।ऐसे में वहां हुड़दंग शुरू हो गया जो दुकान बन्द होने के बाद ही रुक पाया, लेकिन अधिकांश किसान बिना यूरिया मिले ही निराश लौट आए। लोगों का आरोप है कि ऐसा क्या कारण था कि विक्रेता रात दस बजे दुकान खोलकर चुपचाप चुनिंदा लोगों को यूरिया बेच रहा था, जबकि उसे दिन में पूरा स्टॉक कृषि विभाग में दर्ज करवा कर पोस् मशीन से विक्रय क्यों नहीं करते।