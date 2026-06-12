Dholpur: मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, शहर में 35 निजी अस्पताल फायर एनओसी सिर्फ 20 पर

राज्य से लेकर देशभर में आए दिन अस्पतालों, होटलों और रेस्टोरेंटों में आगजनी की घटनाएं सामाने आती हैं, जिनमें कई मासूम अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली के मालवीय नगर में संचालित एक होटल में आगजनी की घटना में 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी तो वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गत वर्ष लगी आग में 8 लोग मारे गए थे, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार इन भीषण अग्निकाण्डों से कोई सीख नहीं लेते। शहर में संचालित निजी अस्पतालों सहित होटलों और रेस्टोरेंटों की बात करें तो यहां मामला बहुत गड़बड़ नजर आता है, क्योंकि अकेले शहर में 35 निजी अस्पतालों (स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड) का संचालन किया जा रहा है। जिनमें से केवल 20 निजी अस्पताल संचालकों ने अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी का ले रही रखी है और शेष 15 निजी अस्पतालों का संचालन बगैर फायर एनओसी के धड़ल्ले से किया जा रहा है। देखा जाए तो यह 35 निजी अस्पतालों की संख्या वह है जो स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड हैं, जबकि शहर में लगभग 70 से80 निजी अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है, जिनका कोई हिसाब है और ना किताब।