Dholpur: ‘दहेज की डिमांड के बाद मर्डर’, 3 महीने पहले 2 सगी बहनों की एक साथ हुई थी शादी, अब संदिग्ध हालात में मिला शव

धौलपुर जिले के सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेन्द्र रावत ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद टीम फूलपुरा गांव पहुंची। मौके पर एक कमरे में विवाहिता का शव मिला जिसकी पहचान रितेश पत्नी आशीष जाटव के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मृतका के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। यहां मृतका की बड़ी बहन नीकेश ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही रितेश को दहेज की मांग को लेकर पति और अन्य ससुराल वाले परेशान करते थे। परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर दी गई।