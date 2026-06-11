Dholpur: सिलेंडर के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा खाने का बजट, घर से लेकर होटल, रेस्टोरेंटों का खाना 15 प्रतिशत हुआ महंगा

घरेलू गैस सिलेंडर की अपेक्षा कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों ज्यादा इजाफा देखा गया है। जानकारी के अनुसार बीते छह माह में कॉमर्शियल सिलेंडर पर कंपनियों ने अब तक 6 बार से ज्यादा बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। 31 दिसंबर तक 1608 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था, जो अब 1 जून तक बढकऱ 3175 रुपए का हो गया। जनवरी में कंपनियों ने 111 रुपए, फरवरी में 49.50, मार्च में 141.50 रुपए, अप्रेल में 195 रुपए, मई में 993 और अब जून में 42 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की। यही कारण है कि होटल, रेस्टोरेंट से लेकर चाय नाश्ते की दुकानों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि पहले की तरह अब सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं हो रहे तो वहीं लगातार बढ़ते दामों ने हमारे सामने संकट खड़ा कर दिया है। मजबूरन हमें थाली और विभिन्न व्यंजनों के दामों में इजाफा करना पड़ा।