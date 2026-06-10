Dholpur: पहले फुटबाल खिलाड़ी तलाशना था मुश्किल, अब जिले में 400 खिलाड़ी बहा रहे पसीना

फुटबॉल का रूतबा भी अब अन्य खेलों की तरफ बढ़ रहा है। बीते करीब दो साल में मैदान पर हुई मेहनत और खिलाडिय़ों के दमखम से करीब 7 प्लेयर नेशनल खेल चुके हैं। एसोसिएशन के अनुसार इसमें 5 लडक़ी और 2 लडक़े शामिल हैं। वहीं, जयपुर में 2025-26 में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी में राजस्थान टीम से जिले के खिलाड़ी अंगद सिंह खेल चुके हैं, जो सीमित संसाधनों में उत्कष्र्ट प्रदर्शन है। वहीं, साल 2024 में खिलाड़ी अमित सेन में 20 नेशनल में खेला। इसी तरह महिला खिलाड़ी आरती ने रांची जूनियर और साल 2025 में दिव्या परमार ने जूनियर टीम में शानदार खेल दिखाया। वहीं, वर्तमान में तसीमों की तीन महिला खिलाड़ी एक मल्टी नेशनल कंपनी की टीम से खेल रही हैं। जिसमें आरती, सुंदरिया और शिल्पी शमिल है। इसी तरह अंडर 14 की टीम हाल में रामसमंद जिले में हुए टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेली।