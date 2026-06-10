Dholpur: पहले फुटबाल खिलाड़ी तलाशना था मुश्किल, अब जिले में 400 खिलाड़ी बहा रहे पसीना

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धौलपुर. दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में शुमार फीफा वल्र्ड कप 11 जून से शुरू होने वाला है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। इसमें दुनियाभर की 48 टीमें खिताब के लिए एक-दृसरे को चुनौती देते और समर्थक का जोश देखते हुए बनेगा। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप के साथ फुटबॉल की दीवानगी भारत में भी कम नहीं है। किसी वक्त पश्चिम बंगाल में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल क्लब का खेल रोमांच से भरपूर था और स्टेडियम खचाखक भरे रहते थे।
धौलपुर में भी फुटबॉल भी काफी समय खेली जाती रही है और संदीप राना, चंद्रमोहन त्रिवेदी, गुरमीत मान समेत करीब आधा दर्जन खिलाड़ी फुटबॉल के खेल में जानी मानी प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी में खेल चुके हैं। अब नई पीढ़ी में साल 2025-26 में जयपुर में आयोजित संतोष ट्रॉफी में राजस्थान टीम के बतौर खिलाड़ी के तौर अंगद सिंह तोमर जलवा बिखेर चुके हैं। खास बात ये है कि बीते करीब तीन साल में फुटबॉल ने भी ऊंची छलांग मारी है। कुछ साल पहले फुटबॉल की एक टीम के लिए खिलाड़ी लाना थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब करीब 350 से 400 खिलाड़ी जिले के अलग-अलग मैदानों पर खेल रहे हैं। धौलपुर के युवाओं खिलाडिय़ों ने देश के विभिन्न मैदानों पर अपना शानदार खेल दिखाया है।
दो साल में 7 से 8 प्लेयर खेल नेशनल
फुटबॉल का रूतबा भी अब अन्य खेलों की तरफ बढ़ रहा है। बीते करीब दो साल में मैदान पर हुई मेहनत और खिलाडिय़ों के दमखम से करीब 7 प्लेयर नेशनल खेल चुके हैं। एसोसिएशन के अनुसार इसमें 5 लडक़ी और 2 लडक़े शामिल हैं। वहीं, जयपुर में 2025-26 में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी में राजस्थान टीम से जिले के खिलाड़ी अंगद सिंह खेल चुके हैं, जो सीमित संसाधनों में उत्कष्र्ट प्रदर्शन है। वहीं, साल 2024 में खिलाड़ी अमित सेन में 20 नेशनल में खेला। इसी तरह महिला खिलाड़ी आरती ने रांची जूनियर और साल 2025 में दिव्या परमार ने जूनियर टीम में शानदार खेल दिखाया। वहीं, वर्तमान में तसीमों की तीन महिला खिलाड़ी एक मल्टी नेशनल कंपनी की टीम से खेल रही हैं। जिसमें आरती, सुंदरिया और शिल्पी शमिल है। इसी तरह अंडर 14 की टीम हाल में रामसमंद जिले में हुए टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेली।
एक ही मैदान पर सब खेल...
जिला मुख्यालय पर खेल के मैदान के नाम पर केवल इन्दिरा गांधी स्टेडियम यानी बड़ी फील्ड ही है। यहां पर अधिकतर खेल होते हैं। इसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन समेत कई खेल शामिल हैं। हालांकि, वर्तमान में क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान पर अच्छा दबदबा है। वहीं, जिस मैदान पर कभी हॉकी का जलवा हुआ करता था वह अब सीमित हो गई है। रही-सही कसर जिला खेल विभाग और प्रशासन की ओर से पिछले दिनों पंच गौरव के तहत स्वीकृत बजट का उपयोग नहीं कर पाने से खिलाडिय़ों को हॉकी से लेकर जो नए स्पोटर््स सामग्री मिलने वाली थी, वह अधर में ही लटक गई। करीब 50 लाख रुपए से हॉकी के सामान की खरीद होनी थी जो तकनीकी कारणों से अंतिम समय में नहीं हो पाई। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि बजट को वापस जारी करने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है।
टूर्नामेंटों ने भी फूंकी जान...
हाल में बड़ी फील्ड पर हुए फुटबॉल के टूर्नामेंटों ने नए खिलाडिय़ों को आकर्षित किया है। अभी तक क्रिकेट के चमकदार आभामंडल में अन्य खेल दब चुके थे। लेकिन अब फुटबॉल में फिर से जान फूंकने का काम हुआ है। साथ ही बड़ी फील्ड के साथ तसीमो खेल मैदान समेत कुछ स्कूलों के मैदान और पुलिस लाइन मैदान भी फुटबॉल के लिए बच्चे प्रशिक्षण लेने पहुंचते हैं। इसमें तसीमो के खिलाडिय़ों का फुटबॉल में दबदबा रहा है। यहां फुटबॉल के प्रति खासा जुनून है।
इन खिलाडिय़ों ने किया शानदार प्रदर्शन-
खिलाड़ी अंगद सिंह तोमर जयपुर में 2025-26 में आयोजित संतोष ट्रॉफी में शामिल।
- खिलाड़ी अमित सेन छत्तीसगढ़ में हुए टूर्नामेंट में शामिल हुए।
- महिला खिलाड़ी आरती रांची में हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल।
- खिलाड़ी दिव्या परमार भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी हैं।
- फुटबॉल जिले के खिलाड़ी लगातार अपना बेहतर खेल दिखा रहे हैं। बीते दो साल में 7 प्लेयर राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। जिसमें 5 गल्र्स शामिल हैं। फुटबॉल के प्रति पहले से अधिक रुझान बढ़ा है। कई नए प्लेयर मैदान पर शानदार खेल दिखा रहे हैं। बेहतर सुविधाओं के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जिससे खिलाड़ी और बेहतर खेल सकें।
- संदीप राना, कोच एवं सचिव, जिला फुटबॉल एसोसिएशन धौलपुर
- फुटबॉल को लेकर बीते तीन साल में बच्चों में रुझान बढ़ा है। आज की तारीख में करीब 350 से 400 बच्चे अलग-अलग मैदानों पर खेल रहे हैं। पहले की अपेक्षा खेल में काफी सुधार हुआ है और धौलपुर के प्लेयर बड़े मैदानों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। फुटबॉल के लिए अलग से मैदान के लिए कई दफा मांग कर चुके हैं।
- गुरमीत मान, अध्यक्ष, जिला फुटबॉल एसोसिएशन धौलपुर
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