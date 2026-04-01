Farmer Welfare: राजस्थान के के 66.56 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज होगी ट्रांसफर

Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana: जयपुर. राजस्थान में किसानों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ लगातार प्रभावी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू इस योजना के तहत अब तक पांच किस्तों में कुल 2,726 करोड़ रुपये किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक संबल मिला है और उनका जीवन पहले की तुलना में अधिक सुगम हुआ है।