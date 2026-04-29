Sri Ganganagar Rain: ग्रामीण इलाकों में आंधी-बारिश का कहर, दर्जनभर गांवों की बिजली गुल, मंडियों में हजारों बोरी गेहूं भीगा

उधर, जैतसर कस्बे और आसपास के गांवों में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। मंगलवार रात करीब 11 बजे शुरू हुई तेज बारिश देर रात करीब दो बजे तक जारी रही। गिरदावर तेनसिंह के अनुसार, मंगलवार रात 15 एमएम और सोमवार को 3 एमएम बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण कस्बे के बाजार और गली-मोहल्लों में पानी भर गया, जिससे बुधवार को आवागमन प्रभावित रहा। एक जीबी गांव में एक मकान की दीवार गिरने की घटना भी सामने आई, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई।