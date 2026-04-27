गर्मी से राहत योजना : शहर में 4 जगहों पर बनेंगे एसी कूलिंग सेंटर्स, राहगीरों को मुफ्त विश्राम की मिलेगी सुविधा

नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि डीएलबी को प्रस्ताव भेज दिया गया है और स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो अगले माह से ये कूलिंग सेंटर्स आमजन के लिए संचालित किए जा सकते हैं। इस पहल को भीषण गर्मी से राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जरूरतमंद लोगों को तेज तापमान के बीच कुछ समय के लिए सुकून भरा विश्राम मिल सकेगा।