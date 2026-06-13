पंजाब में ओवरफ्लो हो रही नहरें, राजस्थान में पानी को तरसे; गंगनहर के पानी में कटौती पर किसानों में बढ़ा आक्रोश

कई स्थानों पर नहर किनारों पर रिसाव और कटाव की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में स्थानीय किसान दिन-रात नहरों की निगरानी कर रहे हैं। गंगनहर के हिस्से के पानी में की गई कटौती पर किसान सवाल उठा रहे हैं कि जब पंजाब की नहरों में पानी संभालना मुश्किल हो रहा है, तब गंगनहर के पानी में कटौती क्यों की जा रही है। किसान संगठनों का आरोप है कि अंतरराज्यीय जल बंटवारे के निर्धारित हिस्से का पालन नहीं होने से राजस्थान के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कटौती लंबी चली तो फसलों की बढ़वार प्रभावित होने के साथ उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है।