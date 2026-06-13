Tonk Murder Case: महिला के हाथ-पैर गायब, बॉडी के टुकड़ों से नहीं मिले 8 लाख रुपए के आभूषण

ग्रामीणों के मुताबिक वन क्षेत्र में गुरुवार रात 4 कट्टों में लवादर गांव निवासी हरबाई पत्नी केसरा गुर्जर का शव मिला था। रात को गांव में सामाजिक कार्यक्रम था। इसमें गांव की महिलाएं गीत गाने गई थी। इस दौरान उन्हें तेज बदबू का अहसास हुआ। वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें कट्टों में किसी मानव के अंग दिखाई दिए। फिर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों के मुताबिक जहां वृद्धा का आधा बाव मिला, वहां जंगली जानवर घूमते हते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि दो से तीन बाद अगर जानकारी मिलती तो जो शरीर के अंग मिले हैं, वे भी नहीं मिले। उन्हें जंगली जानवर खा जाते।