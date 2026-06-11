जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से भडक़ी आग, हादसा टला

श्रीगंगानगर.राजकीय जिला चिकित्सालय में बुधवार सुबह 10.10 बजे कुछ ही मिनट में ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने अस्पताल में मौजूद सैकड़ों मरीजों और उनके परिजनों की सांसें थाम दीं। ओपीडी और पर्ची काउंटर के निकट स्थित विद्युत पैनल बोर्ड के मुख्य बस बार में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारियां निकली जो देखते ही देखते आग की लपटों में बदल गईं। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।घटना के समय ओपीडी और पर्ची काउंटर पर मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। धुआं फैलते ही लोग घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। कई महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में परेशानी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक मरीज का रक्तचाप अचानक बढ़ गया, जिसे एक महिला कार्मिक ने संभालकर राहत दी।हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड, चिकित्सकों और बंदियों को लेकर आए पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला और भगदड़ जैसी स्थिति को नियंत्रित किया। विद्युत कार्मिक प्रवीण कुमार और सुभाष कुमार ने तुरंत पीछे से बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे आग फैलने का खतरा काफी हद तक कम हुआ।डॉ. सुमित पैंसिया, राजेश डी. शर्मा और नर्सिंग ऑफिसर विजय कुमार ने अग्निशमन सिलेंडरों की मदद से आग पर नियंत्रण पाने में अहम भूमिका निभाई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में लाई जा सकी।