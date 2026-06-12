श्रीगंगानगर: शिक्षा अधिकारी को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश, पति-पत्नी समेत 5 पर केस दर्ज

Sri Ganganagar Honey Trap Case: श्रीगंगानगर: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) सुनील कुमार भाटिया को हनीट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने की बड़ी साजिश रची गई। इस मामले में स्थानीय कोतवाली पुलिस ने पीड़ित अधिकारी की रिपोर्ट पर एक दंपती (पति-पत्नी) सहित पांच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।