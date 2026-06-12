PBM अस्पताल विवाद: ‘पता करो, महिलाएं चलते आईं या नाचते’, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर कांग्रेस ने जताया विरोध

एक औरत जब प्रसव की पीड़ा सहती है, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर की 200 हड्डियां एक साथ टूट रही हों। वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़कर एक बच्चे को जन्म देती है। ऐसी दर्दनाक स्थिति के लिए इतनी अशोभनीय टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है। बीकानेर की महिलाएं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। मंत्री जी को अपने इस बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी पड़ेगी और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

-उमा सुथार, जिला अध्यक्ष, ओबीसी कांग्रेस