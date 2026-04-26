Weather Update: ऑरेंज जोन में कोटा: भट्टी की तरह तपा शहर, पारा 45 डिग्री पार, जानें कब मिलेगी राहत

भीषण गर्मी के असर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घरों में रहने, अधिक पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। नगर निगम और प्रशासन ने भी गर्मी को देखते हुए आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था बढ़ाने और जरूरतमंदों के लिए राहत उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।