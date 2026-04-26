Fire In Ganganagar: माचिस की तीली बनी आफत, पेट्रोल में लगी आग ने दुकान को किया राख, इलाके में मचा हड़कंप

दुकान मालिक चेतराम अपने बेटे राजेश कुमार के साथ दुकान पर मौजूद था। आग लगने के समय राजेश कुमार पेट्रोल के पास ही काम कर रहा था, जिससे वह आग की चपेट में आ गया और उसके पैर के पंजे झुलस गए। उसे तुरंत रावला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक ग्राहक ओमप्रकाश नायक भी दुकान में मौजूद था। आग भड़कते ही तीनों ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों की मदद की और स्थिति को संभालने का प्रयास किया।