Rajasthan : 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर पर बड़ा अपडेट, गैस कंपनियों ने दी प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को बड़ी राहत

फोटो - AI
Rajasthan : केन्द्र सरकार ने राजस्थान में एलपीजी संकट के बीच प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल तेज कर दी है। अब गैस कंपनियां इन वर्गों के लिए 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ा रही हैं, ताकि उन्हें आने वाली दिक्कतों से राहत मिल सके।
गैस कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक एवं कार्यकारी निदेशक मनोज गुप्ता ने रविवार को बताया कि प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को पहचान पत्र के आधार पर 5 किलो का गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था पहले ही शुरू की जा चुकी थी। हालांकि, गैस एजेंसियों से इन छोटे सिलेंडर की कमी को लेकर लगातार फीडबैक मिल रहा था।
इस फीडबैक को पेट्रोलियम मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाया गया, जिसके बाद राजस्थान के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने की कवायद शुरू की गई। इसके तहत बुधवार तक राज्य की 1386 गैस एजेंसियों को 41 हजार से अधिक छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां 75 गैस एजेंसियों को 2200 से अधिक 5 किलो वाले सिलेंडर दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है। गुप्ता ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद अब 4 से 5 दिन के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
राजस्थान में लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) की किल्लत के बीच तेल कंपनियों ने 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर को आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध तो कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। यह छोटा सिलेंडर अब प्रदेश में सबसे महंगा गैस विकल्प बनकर सामने आया है, जिसकी प्रति किलो दर घरेलू और कॉमर्शियल दोनों सिलेंडरों से अधिक है।
तेल कंपनियों ने 5 किलोग्राम सिलेंडर का नया कनेक्शन लेना बेहद आसान कर दिया है। केवल एक आईडी कार्ड के आधार पर 1490 रुपए में नया कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें 5 किलो LPG से भरा सिलेंडर शामिल है।
तेल कंपनियों के अनुसार 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए उपभोक्ताओं को 616 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस हिसाब से प्रति किलो LPG की कीमत करीब 123 रुपए बैठती है। यह दर न केवल घरेलू गैस सिलेंडर से लगभग दोगुनी है, बल्कि कॉमर्शियल सिलेंडर से भी अधिक है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग