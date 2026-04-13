Jaipur Crime : जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ मामले में मचा हड़कंप, दो पुलिसकर्मी निलम्बित, आरोपी की तलाश में जुटी टीमें

Jaipur Crime : जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की गंभीर घटना सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, वहीं जांच में लापरवाही बरतने वाले ड्यूटी ऑफिसर एएसआइ महेश चंद व मामले में जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अंगदराम को निलंबित किया गया। वहीं आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के राहुल गुर्जर के नाम से हुई है। पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में राजस्थान व मध्यप्रदेश में उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।