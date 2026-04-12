12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan : सीएम भजन लाल का बड़ा ऐलान, फुले के नाम पर हर जिले में आदर्श स्कूल और ब्लॉक्स में ई-लाइब्रेरी खोलेंगे

Rajasthan : महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर सीएम भजन लाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल व सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत को ट्वीटर मास्टर बताया।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 12, 2026

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma big announcement Model schools will be opened in every district and e-libraries in blocks in Phule name

राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : सीएम भजन लाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर बांदीकुई में शनिवार को आयोजित समारोह में माली समाज को साधने का प्रयास किया। सीएम भजनलाल ने प्रत्येक जिले में एक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सावित्री बाई फुले ई-लाइब्रेरी खोली जाएगी।

बिजली-पानी की आपूर्ति हुई सुनिश्चित, युवाओं को मिल रहा रोजगार

सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में बिजली, पानी एवं रोजगार का रोडमैप बनाया। इसके तहत राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर का सुदृढ़ीकरण, देवास परियोजना का विस्तार, सोम-कमला-अंबा एवं ब्राह्मणी नदी से संबंधित परियोजनाओं को साकार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही, 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जेजेएम घोटाले ने हर घर नल से जल जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर बनाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सीएम भजनलाल ने कहा कि गत सरकार में पेपरलीक ने युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया। लेकिन हमारी सरकार ने इसमें लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अब तक युवाओं को 1.25 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसी प्रकार 1.35 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, 1.25 लाख से अधिक पदों पर भर्तियों का कैलेण्डर जारी किया है।

विधायक ने किया साष्टांग प्रणाम, मुख्यमंत्री तो भगवान हैं…

मुख्यमंत्री भजनलाल के सम्बोधन से पहले विधायक भागचंद टांकड़ा ने क्षेत्र की मांग रखते हुए कहा कि आगरा फाटक पर ओवरब्रिज का बजट बढ़ाया जाए, रेहड़िया बांध को ईआरसीपी से जोड़ा जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो विधायक ने साष्टांग होकर प्रणाम किया और कहा कि मुख्यमंत्री उनके लिए तो भगवान हैं।

सीएम भजनलाल ने पिछली सरकार पर साधा निशाना

सीएम भजनलाल ने अपने करीब 32 मिनट के सम्बोधन में उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई साल देश में राज किया, लेकिन कांग्रेस कभी भी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा बताए गए सिद्धांत पर नहीं चली।

अशोक गहलोत को बताया ट्वीटर मास्टर

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा जब जनता परेशानी में थी, तब पिछली सरकार होटलों में सैर सपाटा कर रही थी। कांग्रेस के नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। अब अशोक गहलोत ट्वीटर मास्टर बने हुए हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, लेकिन मैं दिल्ली जाता हूं तो विकास कार्यों की सौगात लेकर आता हूं। कांग्रेस वाले कुर्सी बचाने दिल्ली जाते थे। अब जयपुर में 41 किलोमीटर लंबा मेट्रो का दूसरा फेज शुरू होगा।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro Phase-2 : जयपुर मेट्रो फेज-2 पर एक और नया अपडेट, टेंडर की डेट कन्फर्म
जयपुर
Jaipur Metro Phase-2 another new update Tender date confirmed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan : सीएम भजन लाल का बड़ा ऐलान, फुले के नाम पर हर जिले में आदर्श स्कूल और ब्लॉक्स में ई-लाइब्रेरी खोलेंगे

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Infra: 10 साल बाद नए ROB पर दौड़ने लगे वाहन, CM भजनलाल बोले- अब आगरा फाटक बनेगा ओवरब्रिज

Dhauli Gumti Overbridge
दौसा

Manoharpur-Dausa Highway: NHAI ने दिया झटका, मनोहरपुर-दौसा फोरलेन हाईवे का टेंडर निरस्त, ग्रामीणों में आक्रोश

Manoharpur Dausa highway, NHAI tender cancelled, Rajasthan highway project, Jaipur Delhi expressway link, Jaipur Agra expressway route, Bandikui expressway connection, Rajasthan road safety issue, highway accidents Rajasthan, four lane highway demand, NHAI Rajasthan news, Dausa highway update, Jaipur highway news, Rajasthan infrastructure delay, road accident data Rajasthan, rural protest highway
दौसा

Rajasthan: राजस्थान के सभी जिलों को CM भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, बांदीकुई को मिली 607.66 करोड़ की सौगात

CM Bhajanlal Sharma Bandikui visit, Bandikui development projects, Rajasthan CM Bhajanlal Sharma, 165 crore projects launch, Bandikui news Rajasthan, infrastructure development Rajasthan, Rajasthan government projects, Bandikui inauguration foundation stone, Rajasthan political news, development news Rajasthan, Bhajanlal Sharma rally, Bandikui public meeting, Rajasthan infrastructure boost, government schemes Rajasthan, Bandikui latest news, Rajasthan district development
दौसा

Dausa News: युवक की मौत मामले में आया नया मोड़, 70 दिन बाद पुलिस की मौजूदगी में कब्र से निकाला शव

Rajasthan Exhumation News
दौसा

Rajasthan News: हिस्ट्रशीटर की गोली मार कर हत्या, ढाबे पर खाना खाते समय हुआ था विवाद, मचा हड़कंप

दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.